Djimsiti: "Torino big come il Milan. Ancora arrabbiato per non aver fermato Piatek"

(ANSA) - BERGAMO, 20 FEB - "Affrontare il Torino sarà come giocare col Milan, perché è una squadra che prende pochi gol". A tre giorni dall'anticipo dell'Atalanta in casa dei granata, Berat Djimsiti vede similitudini con la sfida al sapore di Champions persa coi rossoneri. "Dovremo prestare attenzione alla fase difensiva, che comunque inizia dagli attaccanti, per poi cercare di vincere come facciamo sempre - dice il difensore albanese -. Ho cercato di non far segnare Piatek e sono ancora arrabbiato: sull'1-1 9 giocatori su 10 avrebbero stoppato la palla per girarsi, lui su una mezza occasione ha fatto al volo un gol straordinario". Il centrale, 26 anni ieri, fissa gli obiettivi a breve termine dei nerazzurri: "Prima pensiamo alla partita di campionato, poi alla semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Fiorentina. Al trofeo ci teniamo e i viola sono l'ostacolo verso la finale".