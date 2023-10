Djokovic scherza: "Sono la nuova stella del Milan, ma non ho ancora giocato. Mi sto preparando per il prossimo anno"

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Novak Djokovic, noto tennista e grande tifoso del Milan, durante la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro ha scherzato sul suo futuro dicendo di essere pronto a lasciare il tennis e giocare per la sua squadra del cuore: "Sono la nuova stella del Milan, ma non ho ancora giocato. Mi sto preparando per il prossimo anno".