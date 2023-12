Dl crescita, Allegri: "Juve serena, c'è un patrimonio di giovani"

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - "Colgo l'occasione per dire la mia sul Decreto Crescita: la Juventus è meno preoccupata perché abbiamo un patrimonio di giovani da tenere e valorizzare sul futuro, perciò è serena e tranquilla": è il commento del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, sulla decisione del Governo di non prorogare la misura per il mondo del calcio. (ANSA).