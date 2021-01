Doha, Mondiale per Club col pubblico: biglietti già in vendita

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il 17/o Mondiale di calcio per club, che si disputerà nell'Educational City Stadium e nello stadio Ahmed Bin Ali di Doha, in Qatar, dal 4 all'11 febbraio prossimi, sarà aperto al pubblico. A tal proposito sono stati messi in vendita i biglietti per seguire dal vivo l'evento: il costo varierà da 10 riyal qatarini (circa 2 euro), per un biglietto di terza categoria per le prime cinque partite, fino a 300 riyal qatarini (circa 68 euro) per un biglietto di prima categoria per la finale. Il Comitato organizzatore, inoltre, rende noto che è previsto un biglietto omaggio gratuito per tutte le persone con disabilità accompagnate da una persona già in possesso del biglietto. I tagliandi per le partite del torneo saranno disponibili esclusivamente online sul sito web: https://fcwc2020.com/ (ANSA).