Domani, 1° luglio, inizia ufficialmente il calciomercato: info e dettagli

vedi letture

La sessione di Calciomercato estivo che aprirà ufficialmente nella giornata di domani, anche se il mercato e le trattative non si fermano mai, si prospetta molto attiva e scoppiettante. Con l'inizio della nuova stagione 2024/25 prevista per il 17 agosto, due giornate del prossimo campionato di serie A verranno giocate a mercato aperto.

La maggior parte dei campionati europei apre le trattative domani 1° luglio con la chiusura prevista per venerdì 30 agosto, leggermente anticipata rispetto al solito. Negli anni passati, solitamente, la scadenza del 31 agosto veniva prorogata a settembre, ma in questa occasione le maggiori leghe hanno optato per chiudere la finestra di venerdì.

Come ogni anno, il calciomercato impegnerà società e dirigenti per tre lunghi mesi. Questo significa, come detto, che almeno due giornate del prossimo campionato di Serie A si giocheranno con trattative ancora in corso. Il primo turno della nuova stagione è previsto per il 17 agosto, seguito da un'altra giornata il 24 agosto 2024.

Le squadre hanno già iniziato a muoversi in vista dell'inizio del mercato: si prospetta un'estate ricca di trattative e colpi di scena