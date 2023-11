Domani alle 13.45 la conferenza stampa di Pioli alla vigilia della Fiorentina

Domani pomeriggio torna a parlare Stefano Pioli. Il tecnico rossonero infatti incontrerà i giornalisti nella sala conferenze del centro sportivo di Milanello nel giorno della vigilia della ripresa del campionato: il Milan sfiderà a San Siro sabato alle 20.45 la Fiorentina. Pioli prenderà la parola alle ore 13.45: l'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e sui canali ufficiali rossoneri di YouTube e Twitch. Come di consueto potrete seguire la conferenza parola per parola sul sito di MilanNews.it.