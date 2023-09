Domani alle 15 il Meet&Greet di Reijnders al Casa Milan Store

Dopo Loftus-Cheek, sarà Tijjani Reijnders il nuovo protagonista del Meet&Greet. L'appuntamento è per giovedì 28 settembre alle 15.00 presso il Casa Milan Store, dove l'olandese aspetterà i tifosi milanisti per vivere questo speciale evento.

All'incontro con Tijj, inizialmente previsto per giovedì 21 settembre, potranno partecipare sia le persone presentatesi al Casa Milan Store la scorsa settimana sia i primi 20 che si presenteranno giovedì 28 settembre. Tutti avranno la possibilità esclusiva di incontrare il giocatore per scattarsi una foto insieme e farsi firmare un prodotto ufficiale AC Milan. Per chi vorrà acquistare la maglia del nostro numero 14, lo Store aprirà dalle 10.00, orario dal quale all'ingresso verranno consegnati i tagliandi per partecipare al Meet&Greet.

Per le persone che si recheranno nella sede di via Aldo Rossi 8, con o senza biglietto per il M&G, come sempre saranno a disposizione anche il Museo Mondo Milan, aperto dalle 10.00 alle 19.00 per una visita nella storia del Club, e il Casa Milan Bistrot, aperto dalle 8.00 alle 17.00 per una pausa nel cuore dell'universo rossonero.