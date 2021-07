Domani assemblea di Lega B su salary cap e paracadute

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il salary cap e il paracadute per le retrocesse dalla Serie A saranno fra i temi dell'assemblea della Lega b in programma domani alle 11 all'Excelsior Hotel Gallia di Milano. All'ordine del giorno c'è infatti la valutazione di alcuni articoli del Codice di autoregolamentazione riguardanti appunto anche il tetto salariale, che non è individuale ma di squadra e secondo l'attuale impostazione non deve superare il 70% del valore della produzione. In programma c'è anche l'elezione di un nuovo consigliere al posto di Carmelo Salerno, decaduto dopo la retrocessione della Reggiana. Si parlerà anche della sede della presentazione del calendario del prossimo campionato di Serie B, nonché dei diritti tv. All'ordine del giorno anche rapporti commerciali e di fornitura. (ANSA).