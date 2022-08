Domani Atalanta-Milan, Pioli: "Credo che sarà una partita intensa"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - "E' uno scontro diretto, una partita importante che arriva presto nel calendario che dobbiamo affrontare nel modo migliore possibile. Le due squadre che si conoscono bene, sviluppano un calcio propositivo e offensivo. A Bergamo, un anno fa, abbiamo avuto la bravura di andare in vantaggio subito. Credo che sarà una partita intensa". Lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, primo big match della stagione per i rossoneri. "E' uno step per crescere, per vedere la nostra prestazione e ogni partita ti dà delle indicazioni. Loro hanno cambiato qualche giocatore - analizza Pioli -, ma non l'intelaiatura. Abbinano organizzazione, intensità e qualità". (ANSA).