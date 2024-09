Domani Bayer Leverkusen-Milan: arbitra lo svizzero Scharer

vedi letture

La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di Champions League in programma questo martedì, dunque anche quella del Milan che sarà impegnato alle ore 21 sul campo del Bayer Leverkusen. Per la sfida tra le due formazioni rossonere la federazione continentale ha scelto una squadra quasi interamente svizzera, capitanata dal direttore di gara Sandro Schärer.

Arbitro

Sandro Schärer SUI

Assistenti

Stéphane De Almeida SUI - Jonas Erni SUI

Quarto ufficiale

Lionel Tschudi SUI

VAR

Fedayi San SUI

AVAR

Pol van Boekel NED