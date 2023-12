Domani è l'anno prossimo: il calendario rossonero nel mese di gennaio

vedi letture

Mai come oggi si può dire che domani è l'anno prossimo. Il mese di gennaio comincia domani e il Milan non avrà tregua o pausa ma sarà in campo senza interruzioni: il 2 gennaio la partita degli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari e il 7 gennaio l'ultima del girone di andata in casa dell'Empoli. In generale il primo mese dell'anno sarà molto fitto per la squadra di Pioli che, oltre degli infortunati a lungo termine dovrà rinunciare anche a Bennacer e Chukwueze impegnati in Coppa d'Africa.

Questo il calendario del Milan per il mese di gennaio:

02/01, Coppa Italia - MILAN-Cagliari, ore 21

07/01, Serie A - Empoli-MILAN, ore 12.30

14/01, Serie A - MILAN-Roma, ore 20.45

20/01, Serie A - Udinese-MILAN, ore 20.45

27/01, Serie A - MILAN-Bologna, ore 20.45