Domani è tempo di Serie A, di Milan-Torino: tutti i precedenti a San Siro

Domani sera il nuovo Milan di Paulo Fonseca farà il suo esordio in campionato contro il Torino, squadra che ha vissuto un'estate molto simile a quella rossonera fra la ricerca di un nuovo attaccante, di un difensore centrale considerata l'uscita di Alessandro Buongiorno, ma soprattutto per il cambio in panchina, che ha visto Paolo Vanoli, promosso l'anno scorso in Serie A con il Venezia, prendere il posto di Ivan Juric.

Nella loro storia Milan e Torino si sono affrontate a San Siro in ben 107 occasioni, con lo score totale che ad oggi sorride nettamente a favore della formazione rossonera. Il bilancio delle partite vede infatti il Diavolo essere in vantaggio per numero di vittorie rispetto ai granata, 59 contro 20, mentre i pareggi sono "solo" 28, con l'ultimo in Serie A che risale addirittura al dicembre del 2018 quando il Milan era ancora sotto la guida di Gennaro Gattuso.