Domani gli 80 anni di Rivera, Lodetti: "Era l'idolo dei tifosi ma pure di noi giocatori"

Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan, campione d'Europa con i rossoneri nel 1969, ha parlato a Tuttosport di Gianni Rivera, suo ex capitano e compagno che domani compie 80 anni. Questo il ricordo del Rivera calciatore e uomo da parte di Lodetti: "Noi gli lasciavamo fare tutto. Poi chiaramente c’era qualcuno che gli dava preziosi consigli. Ma la verità è che Gianni agiva sempre in funzione della squadra. Se discutevamo per i premi partita durante l’anno, lui era sempre con noi. Non pensava solo al suo bene, ma a quello collettivo. Era sempre cortese, bravo e gentile. No, ma anche fuori dal campo si comportava come una persona normale.

Il dono che gli aveva concesso Dio nell’abilità con i piedi, non era il solo. Gianni ha sempre avuto la testa. Parliamo di una persona a modo, intelligente, educata. Rocco permise a Rivera di mostrare la sua autorità e non è un caso che andò sempre tutto bene. Lui era un riferimento. C’era sempre. Era l’idolo dei tifosi, ma pure di noi giocatori. Quando sei in difficoltà e sai di poter contare in ogni caso sul un tuo compagno, questo fa la differenza"