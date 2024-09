Domani l'incontro con Milan ed Inter per lo stadio, Sala: "La partita è apertissima. Quando una decisione sarà stata presa io sarò al loro fianco"

vedi letture

Domani mattina alle ore 11 a Palazzo Marino il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incontrerà i vertici di Milan ed Inter per la questione San Siro, con i due club che gli daranno la risposta sul futuro dello stadio, ovvero se decideranno di ristrutturarlo come auspicato dall'amministrazione. In merito a questo delicato argomento, diventato oramai un vero e proprio tormentone, il primo cittadino meneghino ha detto:

"Vedremo domani come arriveranno da me. Posso solo dire che ogni possibile soluzione che porti alla convivenza delle due squadre (nell'area di San Siro, ndr.) la vedo positivamente. La partita è apertissima, quello che le squadre vogliono fare non lo so, aspetto conferme formali. Si può fare tutto ma bisogna andare decisi in una direzione, quando una decisione sarà stata presa io poi sarò al loro fianco. Oggi però sono ancora tante le opzioni aperte".