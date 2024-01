Domani l'Udinese, un ballottaggio in mezzo al campo per Pioli

Domani sera il Milan sfiderà l'Udinese. Teatro della sfida sarà l'ex Dacia Arena, oggi Bluenergy Stadium, che storicamente ha spesso messo in difficoltà il Diavolo, come nell'ultimo precedente in terra friulana lo scorso marzo: partita persa 3-1 dal Milan con l'ultimo gol della carriera di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri torneranno con Ibra ma sugli spalti ma soprattutto torneranno con Pioli che deve dare continuità alla vittoria con la Roma.

Oggi Tuttosport titola così sulle indiscrezioni di formazione: "Ballottaggio Adli-Musah". Il tecnico va verso la conferma del detto 'squadra che vince non si cambia' e per questo ci sarebbe solamente un ballottaggio, a centrocampo. Yacine Adli rimane il favorito numero uno, specialmente dopo il primo gol in rossonero e la belle prestazione con la Roma: ma anche Yunus Musah sta facendo bene e potrebbe essere impiegato dal 1'.