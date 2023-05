Domani la Lazio: in tre per una maglia sulla destra. Favorito Messias

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Domani alle 15 il Milan ospiterà la Lazio a San Siro in quello che ha tutti i contorni di uno spareggio per la Champions League che i rossoneri, ancora più dei biancocelesti, non possono assolutamente sbagliare. Pioli riproporrà la formazione dei titolarissimi ma ha ancora qualche dubbio da sciogliere: uno riguarda il ruolo di esterno destro in cui sono in tre a giocarsi una maglia da titolare. Messias sembra partire davanti sia a Diaz che a Saelemaekers.