Domani la ripresa degli allenamenti del Milan dopo la tournée negli USA

Dopo i due giorni di riposo concessi in seguito al lungo viaggio di ritorno dagli Stati Uniti, domani pomeriggio il Milan riprenderà ad allenarsi a Milanello per preparare l'inizio della Serie A, con la trasferta di Bologna che è tra un paio di settimane, e la vicina amichevole contro il Monza, in programma l'8 agosto. Faranno parte del gruppo squadra nella seduta anche i nuovi acquisti Chukwueze e Musah.