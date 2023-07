Domani Mbappé torna a Parigi: comincia la settimana decisiva per il suo futuro

Fonte: tuttomercatoweb.com

Le lancette dell'orologio corrono e il futuro di Kylian Mbappé resta incerto. Domani il fenomeno francese tornerà a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, unendosi al gruppo di Luis Enrique dopo le vacanze e sottoponendosi alle prove mediche e fisiche prima di potersi allenare assieme alla squadra. A poco più di un mese dalle dichiarazioni bomba sul suo futuro, che hanno portato il PSG ad un aut-aut (o rinnova o verrà ceduto), il francese si prepara ad incontrare i vertici del club. Domani inizia la settimana decisiva per il futuro di Mbappé. Il Real Madrid resta alla finestra e farà di tutto per acquistare il calciatore in questa sessione di mercato e i prossimi giorni potrebbero avere sviluppi importanti in questo senso. Il 22 luglio il PSG partirà per la tournée in Giappone, mentre il 25 si disputerà la prima amichevole ma è tutt'altro che certo che Mbappé partecipi.