Domani Mihajlovic assisterà a allenamento Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 20 NOV - Dimesso questa mattina dall'Ospedale Sant'Orsola, domani l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic sarà presente al centro tecnico 'Niccolò Galli' di Casteldebole per la seduta di allenamento della squadra, che si svolgerà a porte chiuse a tre giorni dalla sfida con il Parma. Nei prossimi giorni, a quanto si apprende, tornerà in ospedale per continuare il suo percorso di cure. (ANSA).