Domani Milan-Atalanta, tutte le statistiche prepartita

Fonte: statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan vs Atalanta del 26.02.2023 - Statistiche prepartita

Si torna a giocare dopo una settimana intera di lavoro senza impegni infrasettimanali, e dopo la vittoria di misura ottenuta in casa del Monza, il Milan rimette piede a San Siro per affrontare una squadra che, vista la stagione fuori portata che sta facendo il Napoli, diventa una diretta concorrente per uno dei posti Champions: stiamo parlando dell'Atalanta di Gasperini. Anche loro hanno potuto lavorare tutta la settimana in previsione della sfida di domenica, ma questo perché la scorsa stagione hanno ciccato clamorosamente l'ingresso nelle competizioni europee. Tuttavia l'animo con cui arrivano a questa sfida non è dei migliori, dopo la sconfitta interna contro il Lecce per 2-1.

Si giocherà il 26 febbraio e sarà la partita n.18 in questo giorno: finora 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Contro l'Atalanta sarà la prima volta. Gasperini però, il 26 febbraio del 1989, era in campo quando il Milan impose un tennistico 6-1 al Pescara. La rete che sigillò il risultato fu un autogol di Gasperini al minuto 85. L'ultima sfida fu il pareggio a reti bianche in semifinale di Coppa Italia in casa della Lazio, per 0-0, nel 2019. In Serie A, nel 2017, il Milan si impose di misura sul Sassuolo per 1-0 con il controverso rigore tirato "di scivolata" da Bacca, che scatenò molte polemiche.

Nel 2009, in Coppa Uefa, la beffa dell'eliminazione per mano del Werder Brema con il 2-2: le reti di Pato e Pirlo nel primo tempo sembravano aver risolto tutto, ma nella ripresa la doppietta di Pizarro eliminò i rossoneri dalla competizione da imbattuti. L'ultima volta che il Milan giocò in casa in Serie A il 26 febbraio fu nel 1995 e il Milan vinse per 3-1 contro la Cremonese, con gol di Boban, Stroppa e Massaro, per la cremonese Enrico Chiesa su rigore nei minuti di recupero.

Per quanto riguarda l'Atalanta, sarà la sfida n.147 in totale, la n.73 in casa. In totale finora 39 vittorie del Milan, 22 pareggi e 11 sconfitte. Il Milan, con la vittoria del 15 maggio scorso, nella penultima giornata, pose le basi per la conquista del suo 19° scudetto. Il 2-0 firmato Leao / Hernandez interruppe una striscia di 3 sconfitte e 4 pareggi. In due occasioni il Milan riuscì a vincere con ben 6 gol di scarto: accadde nel gennaio 1944 (6-0) e nell'ottobre 1972 (addirittura 9-3!), mentre la sconfitta della stagione 2020-21, e quella del marzo 1941, entrambe per 0-3, rappresentano le due occasioni in cui l'Atalanta ha registrato la sua massima vittoria a Milano.

Per tre volte il Milan ha ribaltato risultati negativi a fine primo tempo: nel 1949/50 (da 0-1 a 2-1), nel febbraio 1974, in Coppa Italia, sempre con la stessa dinamica, e nel novembre 2000, ancora in Coppa Italia, ma da 1-2 a 4-2. Ribaltare un risultato sfavorevole a Milano per l'Atalanta è un'impresa ancora mai riuscita. In quattro occasioni fu sventolato un cartellino rosso a un giocatore rossonero in un Milan-Atalanta. L'ultima volta toccò a Sandro Nesta nel 2008 e il Milan perse 2-1. Nelle altre tre occasioni il Milan riuscì a non perdere nonostante l'espulsione. Furono invece sette le espulsioni a giocatori avversari: la più recente addirittura risale all'aprile 1998, quando Sottil fu espulso in un Milan-Atalanta 3-0. Nel novembre 1996 fu espulso un giovane Filippo Inzaghi.