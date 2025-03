Domani Milan-Como. Conceiçao: "Se Sacchi mi ha risposto? Ho grandissima stima di lui, gli mando un abbraccio forte"

vedi letture

Durante la conferenza stampa prima di Lecce-Milan, Sergio Conceiçao aveva dichiarato: "Fuori sono liberi di giudicare, Sacchi due mesi fa diceva che ero un signor allenatore mentre oggi mi distrugge su tutti i giornali. Gli ho anche inviato un messaggio, non mi ha risposto non so perchè. Lui ha allenato grandissimi campioni e ha vinto quello che ha vinto, è stato anche un mio allenatore e può dire quello che vuole, ho rispetto per lui".

Intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida casalinga di domani sera contro il Como, il tecnico rossonero è tornato a parlare di Sacchi: "Se Sacchi mi ha risposto? Questa è da chiedere a Ramazzotti (Gazzetta, ndr). Ho una stima grandissima per lui. Queste cose di messaggi è per i giovani, lui manco li vede. Gli mando un abbraccio forte".