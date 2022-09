Domani primo scontro scudetto? Pioli: “Sì! Ma il campionato è molto lungo”

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, Stefano Pioli ha parlato della gara di domani come primo scontro Scudetto: ""È una sfida Scudetto, perché il campionato sarà talmente equilibrato perché 3 punti in più o in meno faranno la differenza; non tanto perché affrontiamo il Napoli, ma perché 3 punti possono segnare la differenza. Poi il campionato è molto lungo e ogni partita è la partita Scudetto".