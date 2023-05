Domani sarà rivincita del Mondiale con Lautaro? Giroud: "Non è Giroud contro Lautaro, ma è una motivazione in più2

MilanNews.it

Dall'altra parte c'è Lautaro. E' una rivincita del Mondiale? Così Olivier Giroud ha risposto alla domanda in conferenza stampa: "E anche della Supercoppa (ride, ndr). Non è una cosa personale, siamo 11 e di più con la panchina tutti uniti. Non è Giroud vs Lautaro, lasciamo il passato alle spalle, ma è una motivazione in più".