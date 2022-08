Domani Supercoppa Europea, il Real Madrid affronta l'Eintracht

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - L'Eintracht Francoforte ha deciso di non convocare il suo esterno offensivo Filip Kostic per la finale di Supercoppa Europea che giocherà domani a Helsinki contro il Real Madrid. Lo ha reso noto il direttore sportivo, Markus Kroesche, spiegando che "siamo in trattative avanzate con un club e stiamo trovando una soluzione". Secondo i media tedeschi, l'Eintracht avrebbe raggiunto un accordo con la Juventus, per un trasferimento a titolo definitivo per 15 milioni di euro più 3 di bonus. "Filip si è comportato in modo esemplare la scorsa stagione e ha giocato un ruolo importante nella vittoria della Europa League - ha detto ancora Kroesche -. Abbiamo sempre detto che non avremmo messo nessun ostacolo sulla sua strada se avessimo ricevuto un'offerta buona per tutte le parti e che ne avremmo parlato. Abbiamo una rosa ampia e abbiamo molta fiducia nei ragazzi, che meritano tutti di avere una possibilità e sono entusiasti delle sfide che ci attendono. In questo contesto, abbiamo deciso, anche su richiesta del possibile nuovo club, di non convocare Filip". (ANSA).