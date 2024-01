Domenica Empoli-Milan, l'anno scorso la decise Ballo-Tourè nel recupero

Domenica alle 12.30 si gioca Empoli-Milan, partita valida per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. I rossoneri tornano al Castellani dopo la partita a dir poco pirotecnica della passata stagione. Una sfida che fu caratterizzata dal finale mozzafiato e dai soliti infortuni per i rossoneri: nell'arco dei 90 minuti si fecero male Calabria, Kjaer e Saelemaekers.

La squadra di Pioli era passata in vantaggio con Rebic, servito benissimo da Leao in area. Risultato che sembrava in cassaforte, fino alla punizione di Bajrami al 90esimo: Tatarusanu, tutt'altro che perfetto, si fece bucare sul suo palo da una traiettoria banale. Tutto finito? Neanche per sogno. Il Milan torna in vantaggio direttamente dal calcio d'inizio: lancione in area, sponda di Krunic e Ballo-Touré diventa eroe di giornata col suo piattone sinistro. Al fischio finale Leao chiude i giochi con un pallonetto delizioso da fuori area dopo un ribaltamento di fronte velocissimo.