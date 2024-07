Domenica la finale dell'Europeo: non sarà in campo alcun calciatore della Serie A

Domenica, alle ore 21 a Berlino, ci sarà la finale dell'Europeo 2024 tra la Spagna e l'Inghilterra. Non sarà contemplato alcun giocatore della Serie A: sia nella rosa degli spagnoli che in quella degli inglesi, infatti, non c'è spazio per chi milita nel nostro campionato. Anche se Morata, ben presto...

SPAGNA

Portieri: Unai Simon (Athletic Bilbao), Alex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal)

Difensori: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesus Navas (Sivigia), Robin Le Normand (Real Sociedad), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Nacho Fernandez (Real Madrid), Aymeric Laporte (Al Nassr), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Centrocampisti: Rodri Hernandez (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (entrambi Real Sociedad), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Pedri, Fermin Lopez (entrambi Barcellona), Alex Baena (Villarreal)

Attaccanti: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Joselu (Real Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (RB Lipsia), Lamine Yamal, Ferran Torres (entrambi Barcellona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ayoze Perez (Real Betis).

INGHILTERRA

Portieri: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Dean Henderson (Crystal Palace).

Difensori: Kyle Walker e John Stones (Manchester City), Luke Shaw (Manchester United), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Kieran Trippier (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Lewis Dunk (Brighton).

Centrocampisti: Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace), Conor Gallagher (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Attaccanti: Harry Kane (Bayern Monaco), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Brentford), Jarrod Bowen (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle), Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Eberechi Eze (Crystal Palace).