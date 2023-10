Donadoni: "Cinque gol in un derby non fanno piacere, ma i rossoneri sono riusciti a tornare a esprimere un buon calcio"

Dopo il ko nel derby il Milan è tornato suoi suoi livelli? Così Roberto Donadoni ha risposto al microfono di TMW:



"A volte certe sconfitte di fanno capire determinate cose, è chiaro che prendere cinque gol in un derby non fa mai piacere, soprattutto ai tifosi. Poi però hanno ripreso in mano la situazione e sono riusciti a tornare a esprimere un buon calcio".