Donadoni elogia Leao: "Oggi lo vedi anche dare una mano senza palla"

Rafael Leao è sempre al centro delle chiacchiere che, ogni volta, oscillano tra chi lo definisce un grande campione e chi lo ritiene ancora poco continuo. Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato in maniera positiva del portoghese alla Gazzetta dello Sport, notandone i miglioramenti: "Io trovo che Leao sia cambiato parecchio negli anni: oggi non lo vedi solo inventarsi il gol che risolve, lo vedi anche dare una mano senza palla. Ecco, quando non noteremo più i suoi recuperi, sarà diventato un campione"