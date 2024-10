Donadoni: "Fonseca ha fatto scelte coraggiose. Il gruppo è con lui"

Big match fondamentale questa sera a San Siro: il Milan ospita il Napoli capolista. Da una parte i rossoneri che vogliono dare continuità ai due risultati utili ottenuti post sosta e hanno l'intenzione di accorciare la classifica; dall'altra i partenopei che sono primi e potrebbero portarsi a +11 sul Diavolo, penalizzato però da una partita in meno. A parlare di questa importante sfida il doppio ex Roberto Donadoni, gran centrocampista del Milan e successivamente allenatore del Napoli, intervistato alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Donadoni sul Milan: "Per vari motivi i rossoneri non hanno trovato la loro dimensione. Pensavo che il successo nel derby li avrebbe rilanciati e invece... Ma aggiungo una cosa: la mano di Conte nel Napoli è evidente perché ha trasmesso convinzione e compattezza al gruppo, ma anche Fonseca ha fatto scelte coraggiose. Contro l'Udinese aveva tanti assenti ma ha messo in panchina Leao e per mezz'ora il Milan ha dominato. Prima di difendersi con il cuore. Il gruppo è con lui".