Donadoni: "Le tre italiane in Champions possono andare oltre i quarti"

Roberto Donadoni, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle italiane in Champions, partendo da un dato che potrebbe essere decisivo: "Le squadre con meno infortunati sono quelle con più chance nella Champions. Avere tre italiane ancora in corsa è una cosa stupenda, bellissima, e credo che tutte possano ambire ad andare ancora più avanti, oltre i quarti di finale, visto che altre squadre più titolate, da cui ci si aspettava di meglio e di più, stanno facendo fatica. Insomma, non mi porrei assolutamente limiti. Quello che conta è fare un passo dopo l’altro con attenzione: la Champions è un torneo nel quale bisogna sbagliare poco. Al minimo errore sei fuori".