Donadoni: "Leao ha indiscutibili potenzialità per diventare un top player, ma deve fare un salto di qualità caratteriale"

Ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, l'ex calciatore ed allenatore Roberto Donadoni ha parlato di Milan compiendo un'analisi, un giudizio, sul giocatore più incisivo ed importante della formazione rossonera: Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni.

"Negli anni passati se ne sono trovati di giocatori che hanno caratteristiche chiaramente al di sopra della media e che magari faticano per un motivo o per un altro. Leao, putroppo per lui, è in questa categoria oggi. Ha indiscutibili potenzialità perché possa diventare un top player, però ancora deve fare questo ulteriore salto di qualità probabilmente caratteriale".