Donadoni: "Mi aspetto una crescita di De Ketelaere, sono curioso di vederlo da prima punta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore rossonero Roberto Donadoni è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per dare un suo giudizio sul campionato che riprenderà tra qualche giorno e sulla corsa per il titolo: "Milan e Inter possono riaprire il campionato. Già lo scorso anno, giocandosi il titolo fino all’ultimo, hanno dimostrato una maggiore competitività rispetto alle altre. Se Giroud sarà gestito bene fisicamente, potrà trascinare il Milan come ha fatto finora; mi aspetto una crescita di De Ketelaere, sono curioso di vederlo da prima punta”.