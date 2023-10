Donadoni presenta Milan-Juve: "Sfida che durerà tutto l'anno. Il Milan ha lo spirito giusto"

Questa mattina Roberto Donadoni, ex grande calciatore rossonero, ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha presentato la sfida tra Milan e Juventus di questa sera. Le sue parole: "Milan-Juve durerà tutto l’anno, è una competizione nella competizione tra due squadre che possono vincere lo scudetto. Il Milan mi piace, ha lo spirito giusto: dopo il derby ha avuto una grande reazione.

Il vero peso di una grande squadra, però, si misura nei momenti di difficoltà: con la Juve non mancheranno, e dopo quel derby non si può sbagliare. Il mio Milan viveva per partite così, misurarsi con grandi rivali per noi era quasi una necessità: mi aspetto lo stesso approccio dalla squadra di Pioli. La Juve mi ha dato spesso l’impressione di voler gestire, oggi servirà aggressività: limitarsi ad aspettare le mosse degli altri è pericoloso, le ultime sconfitte dei bianconeri con il Milan lo dimostrano"