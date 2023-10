Donadoni rassicura: "Mirante è preparato: ha l'esperienza per reggere Milan-Juve"

Questa sera i pali del Milan saranno occupati da Antonio Mirante, 40 anni e due anni e mezzo dall'ultima partita da titolare in Serie A. Nonostante questo il suo ex allenatore al Parma, ed ex grande rossonero, Roberto Donadoni ha rassicurato l'ambiente rossonero parlando così alla Gazzetta dello Sport: "Antonio è preparato, sa interpretare bene il ruolo anche fuori dai pali. È un ragazzo discreto, fuori dal campo direi essenziale nella comunicazione, ma in partita si fa sentire e dirige con personalità. E ha tutta l’esperienza per reggere l’impatto di un Milan-Juve"