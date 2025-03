Donadoni: "Spero che la pressione di Conte permetta a Conceiçao di sfruttare le ripartenze"

La partita tra Napoli e Milan riguarda da molto vicino anche uno come Roberto Donadoni, che da calciatore ha vinto praticamente tutto in rossonero, da protagonista, e poi nella sua carriera da allenatore è passato anche sulla panchina partenopea. Chi meglio di lui può presentare il big match di questa sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona? Lo ha pensato anche la redazione de La Gazzetta dello Sport che questa mattina lo ha intervistato per parlare dell'incontro. Le sue parole.

Ecco cosa si aspetta Donadoni da Napoli-Milan: "Difficile inventarsi qualcosa visto che ogni squadra conosce le caratteristiche dell'altra. Non so quali saranno le scelte dei due tecnici per quanto riguarda le formazioni iniziali, ma in questo momento mi sembra evidente che il Napoli abbia un'identità e una filosofia di gioco maggiormente definite. Penso che gli azzurri vorranno giocare la loro partita fatta di aggressività per togliere tempi e spazi al Milan, anche perché quando sono attaccati i rossoneri finora hanno spesso manifestato dei problemi. Spero che questa sera non sia così e che la pressione della formazione di Conte permetta a Conceicao di sfruttare le ripartenze"