Donadoni su Berlusconi: "Grande carisma, ma anche grande umanità. Il ricordo piùbella? La prima Coppa dei Campioni vinta"

MilanNews.it

Intervenuto a SkySport24, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero e primo acquisto del Milan di Silvio Berlusconi, ha dichiarato: "E' una notizia che mi addolora tantissimo, è davvero difficile pensare che non ci sia più. Ma per me sarà sempre presente, a livello personale e professionale mi ha dato tantissimo. L'ho sentito qualche giorno essere uscito dall'ospedale, è incredibile quello che riusciva ancora a trasmettere. Il suo ricordo mi accompagnerà per sempre, sono vicini ai famigliari in questo momento. Quello che ha fatto è indimenticabile, mi ha dato tante lezioni di vita. Aveva i tempi giusti per parlare e intervenire, riusciva sempre a premere i tasti giusti con tutti noi, tenendo conto della persona che si trovava davanti.

Questo ti metteva a suo agio. Il suo carisma era incredibile, ma percepivi anche una grande umanità, ti faceva stare bene e ti faceva tirare fuori sempre quel qualcosa in più. Il ricordo più bello con lui? Ne ho tanti, però forse la prima Coppa dei Campioni vinta è stato il momento che più mi porto dentro. Lui aveva grande consapevolezza di quello che voleva fare che sapeva che sarebbe andata così. Ci dava grande fiducia e andavi in campo con quella determinazione in più che era fondamentale per arrivare a certi traguardi che lui aveva già previsto".