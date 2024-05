Donadoni su Pioli: "Il suo bilancio al Milan è positivo. Per il materiale che ha avuto non gli si può imputare più di tanto"

vedi letture

Ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, l'ex calciatore ed allenatore Roberto Donadoni ha parlato di Milan compiendo un'analisi, un giudizio, del lavoro fatto in rossonero di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Il bilancio di Pioli al Milan può essere assolutamente un bilancio positivo. E' chiaro che il club, i tifosi in generale, hanno l'ambizione. la voglia, di puntare sempre a qualcosa sempre di più, però credo che con il materiale umano che ha avuto a disposizione in questi anni non gli si possa imputare più di tanto".