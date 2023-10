Donnarumma: "24 ore particolari, ma non ha intaccato il morale della squadra"

Hai già parlato della vicenda, ma quanto l'avete metabolizzata questa situazione scommesse? Così Gianluigi Donnarumma ha risposto alla seguente domanda in conferenza stampa:



"Sono state 24 ore particolari, ma sicuramente non intaccheranno la squadra e il nostro percorso. Noi siamo concentrati sull'allenarci, sul giocare e quindi penseremo alla partita di domani: siamo super pronti a dare tutti noi stessi per vincere la partita. Questo non ha intaccato il morale della squadra".