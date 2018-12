Come riporta La Gazzetta dello Sport, domani, contro il Torino, Gigio Donnarumma taglierà il traguardo significativo di 100 gare di fila da 90 minuti in Serie A. Se non fosse uscito per infortunio nello scorso campionato contro il Chievo - scrive la rosea - sarebbe già alla ragguardevole quota di 121 partite consecutive.