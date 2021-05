Donnarumma e l'esordio con l'Italia: "Quando il mister me lo disse ero sulla Luna"

Gigio Donnarumma, intervenuto nella live Twitch di "Justees", ha raccontato delle emozioni provate all'esordio con l'Italia: “Non me l’aspettavo, ero lì e c’era Buffon. Il giorno prima il mister mi disse che avremmo fatto un tempo a testa, ero sulla Luna. Non ti dico quando sono entrato. Poi quando entro in campo dimentico tutto. Ma dopo è stata un’emozione incredibile. Prendere sonno il giorno prima… Bisogna lasciare pressione ed emozione fuori. Anche quando fai un errore in partita devi essere bravo a staccare subito altrimenti non ne esci più”.