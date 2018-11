Donnarumma: "Grande emozione affrontare Ronaldo, ci ho giocato sempre contro virtualmente alla PlayStation"

Intervistato da Rai Sport, Gianluigi Donnarumma ha parlato del confronto con Cristiano Ronaldo in Milan-Juventus: "E’ stata una grande emozione averlo contro domenica scorsa perché ho sempre giocato alla play contro di lui (virtualmente ndr.). Se ci ho parlato? No, perché ero in imbarazzo. Ogni volta che mi veniva davanti ero imbarazzato però ti fa diventare ancora più grandi ogni volta che sfidi questi grandi campioni".