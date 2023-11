Donnarumma: "L'accoglienza di San Siro? Non è stato facile, dopo la partita ne risenti di più"

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, durante la cerimonia di premiazione della "Hall of Fame del Calcio Italiano" su Rai 2, ha commentato l'accoglienza che il pubblico di San Siro gli ha riservato in occasione dell'ultima sfida di Champions League contro il Milan, sua ex squadra:

La scorsa settimana sei stato contestato a Milano e hai dimostrato di patirla di meno...

"Non è stato facile a ottobre 2021 e non è stato facile ora. In campo cerchi di non farti distrarre da nulla, cerchi di dare il massimo. Dopo la partita ne risenti di più, scarichi un po' di emozioni, però in campo cerchi di non risentirne".