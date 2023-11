Donnarumma, lo sconfitto tra gli sconfitti: il ritorno a Milano non poteva essere diverso

La partita contro il Paris Saint-Germain ha dato segnali tremendamente positivi dopo qualche partita dove - eufemisticamente - il Milan non è stato all’altezza delle aspettative. La sconfitta contro l’Udinese, per quanto figlia di un rigore molto discutibile, aveva evidenziato delle difficoltà nella rifinitura, nella finalizzazione e nella solidità difensiva che avevano allarmato non poco in vista della sfida contro i parigini. È successo, invece, quello che sappiamo tutti: una prestazione da eroi, una notte da leoni. Il Milan si è riscoperto vivo e capace di grandi imprese, perché vincere in rimonta contro il PSG, anche senza Messi e Neymar, è qualcosa di cui non possono vantarsi in tanti. Farlo a San Siro, con la cornice dei tifosi e la loro spinta, è qualcosa di assolutamente speciale e indimenticabile.

NON POTEVA ANDARE DIVERSAMENTE

Indimenticabile è stata anche la prima a San Siro da avversario del Milan per Gigio Donnarumma, l’ex enfant prodige rossonero che sapeva bene che non sarebbe stato accolto dai tifosi rossoneri così come è successo con Tonali. Dollari falsi con la sua faccia, “Dollarumma” scritto bello grande, il numero 71 (che nella smorfia napoletana ha un significato ben preciso) ben evidente: le mazzette lanciate dai tifosi al portiere di Castellammare di Stabia hanno caratterizzato un’accoglienza che, a ben pensare, non avrebbe potuto essere molto diversa da questa. Un anno e mezzo di tira e molla per il rinnovo di contratto, proposte rifiutate più e più volte (l’ultima, la ricordiamo, di 8 milioni all’anno di parte fissa: per intenderci, completamente fuori dai parametri attuali) e l’addio a parametro zero dopo l’amore professato per la maglia, dopo i baci sullo stemma, le dichiarazioni d’eterno amore e il desiderio espresso di diventare una bandiera del club, non potevano portare ad un ritorno a San Siro molto diverso da quello che è stato.

SOGNARE È TORNATO LECITO

Ora il Milan ha riaperto i giochi, mescolato le carte e sospeso i giudizi. È ancora tutto da decidere, ma la forza di questa squadra è sempre stato il gruppo ed è col gruppo, dal gruppo, che è nata la rimonta. Non poteva essere diversamente, dato il divario tecnico che c’era e che rimane tra i rossoneri e i parigini, ma il gruppo rossonero è forte, solido, coeso e ha qualità anch’esso: quando poi si combinano tutte queste caratteristiche insieme e si scende in campo con la grinta giusta, quella fame che hai quando non hai più niente da perdere, ecco che il Diavolo si riscopre in grado di tenere testa a squadre più attrezzate e di ingabbiare quello che se non è il miglior giocatore al mondo, sicuramente è il miglior giocatore in Europa. Donnarumma aveva lasciato il Milan con la scusa delle ambizioni diverse, ma da quando se n’è andato al PSG il percorso più lungo in Champions League lo hanno fatto proprio i rossoneri l’anno scorso. Quest’anno è ancora da vedere, tutto può succedere e tutti possono qualificarsi come anche venire eliminati, ma il Milan ha rimesso tutto in discussione ed è sulle note di quella benedetta musicherà che ci si può permettere il lusso di ricominciare a sognare.

