Donnarumma, tutto per la Champions

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - "Dobbiamo dare tutto per tornare dove vogliamo, in Europa. Dispiace non farla quest'anno. Però, come ha detto anche il mister, possiamo lavorare di più per arrivarci e tornare dove meritiamo". Questo l'obiettivo indicato per il Milan da Gianluigi Donnarumma, all'avvio di una stagione in cui i rossoneri sono esclusi dalle competizioni europee per le violazioni al fair play finanziario. "A 10 minuti dalla fine" della scorsa stagione "eravamo in Champions, poi sappiamo tutti come è andata: c'era tanta amarezza ma deve essere una spinta in più quest'anno per arrivarci", ha detto a Milan Tv il portiere, che per il momento il club non ha intenzione di cedere. "Sono molto più maturo, anche se ho solo vent'anni mi sento più uomo, grazie anche al Milan - ha aggiunto -. In campo anche sono migliorato tantissimo in tutto, ma non si è mai arrivati alla fine, in ogni allenamento bisogna dare tutto per migliorare".