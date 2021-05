Donnarumma via dal Milan, la posizione del responsabile della Curva Sud

Luca Lucci, responsabile della Curva Sud, si è così espresso sul suo profilo Instagram sulla situazione legata a Gigio Donnarumma: "Finalmente siamo tornati in Champions finalmente rivediamo una mentalità milan finalmente vediamo una società prendere scelte coraggiose finalmente ti sei levato dai coglioni!

Certo, perché per il bene del Milan abbiamo più di una volta perdonato perché si da sempre una seconda opportunità a chi indossa la nostra meravigliosa maglia soprattuto se è un ragazzino mal consigliato!

Ma nella vita si cresce si matura si prendono scelte a volte di cuore a volte di testa!

Si diventa uomini con responsabilità è passa il momento che le scelte sono prese da altri per noi!

E poi ci sei tu, che cresci nella squadra che dicevi di amare, che avevi tutti i tifosi dalla tua parte che di quella squadra gloriosa ne indossi la fascia di capitano e finalmente con lei puoi giocare la Champions che a vent’anni guadagni 6 milioni all’anno che non ti manca nulla più macchine una bellissima casa, vacanze in barca un conto in banca da capogiro e te ne offrono due in più perché sia mai potresti cadere in povertà! Eppure non basta perché vuoi di più molto di più sempre di più!

Nella convinzione che il tuo procuratore sia la gallina dalle uova d’oro trascurando che lo sei tu per lui!

Ti auguro il meglio ti auguro tantissimi soldi ti auguro nuove macchine nuove case più conti correnti!

Tanto quello che perdi oggi non potrai comprarlo! Il rispetto della gente quel rispetto che quando uno ti guarda dice “è proprio una bella persona” . Non lo sarai mai sarai sempre il ragazzo ingrato il ragazzo attacco ai soldi il ragazzo di raiola!

E se nessuno si dispera per te fatti due domande... sei una liberazione! Basta tarantelle basta parlare di te e del tuo procuratore basta telenovele basta ricatti!

Finalmente! Fuori dai coglioni.

Eccolo il male del calcio! Tutelati e inalzati a Dei...

Lunga vita agli ultras che ancora una volta l’avevano vista lunga...".