Donnarumma vs Sirigu, Tuttosport: "Mancio vi guarda"

In vista di Milan-Torino, gara in programma questa sera a San Siro, il quotidiano Tuttosport pone l’accento sulla sfida nella sfida tra i due portieri, Donnarumma e Sirigu. "Mancio vi guarda", titola il giornale torinese, che poi aggiunge: "Colonne per la porta agli Europei: classe che va oltre gli occasionali errori. Dietro a Gigio il c.t. vuole un numero 12 esperto e Sirigu è pure un leader nello spogliatoio".