Donne, Italia battuta 5-1 dall'Inghilterra in amichevole

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - L'Italia è stata sconfitta 5-1 (3-1) dall'Inghilterra in una partita amichevole disputata ad Algeciras (Spagna). Le campionesse d'Europa in carica hanno messo in difficoltà le azzurre, reduci dallo 0-0 con l'Irlanda, fin dall'inizio della partita, andando in gol dopo un minuto con Wubben-Moy. Una doppietta della attaccante del Manchester City Lauren Hemp (21' e 34') ha allargato il divario prima delle rete in contropiede di Michela Cambiaghi nel recupero del primo tempo.

Le inglesi nella ripresa hanno di nuovo allungato, con le reti di Ella Ann Toone al 19' e di Rachel Daly al 34'. Terminato il doppio impegno in amichevole che ha aperto il 2024, ora la nazionale guidata da Andrea Soncin dovrà cominciare ad affrontare da aprile le qualificazioni a Euro 2025. (ANSA).