Doping: Federcalcio Russia, al sicuro Europei e Champions

(ANSA) - MOSCA, 09 DIC - La UEFA non annullerà le partite del campionato europeo di calcio 2020 e della finale della UEFA Champions League a San Pietroburgo. Lo ha detto il presidente onorario dell'Unione Russa di calcio (RFU) e membro onorario della UEFA e della FIFA Vyacheslav Koloskov. "La decisione del WADA non annullerà la decisione della UEFA: non ci sono motivi per farlo. Le partite degli europei 2020 e la finale della Champions League del 2021 si terranno in Russia", ha detto Koloskov. Lo riporta Interfax. (ANSA).