Doping, Palomino: "Ho detto a Procura come stanno le cose"

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "È difficile, ma sono fiducioso e spero che tutto questo passi velocemente. Spero di tornare presto in campo". Lo ha detto José Luis Palomino, difensore dell'Atalanta, risultato positivo al `Clostebol Metabolitaï in un controllo a sorpresa, dopo essere stato ascoltato dalla procura antidoping allo stadio Olimpico di Roma. "Ho detto tutto quello che volevo dire - prosegue - La procura mi ha ascoltato, ho detto come stavano le cose, ora speriamo e aspettiamo". (ANSA).