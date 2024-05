Dopo 17 ore di volo totali, il Milan è atterrato a Perth (Australia)

Dopo il pranzo obbligatorio a Milanello, i rossoneri partiranno con un volo di 9 ore e 30 minuti da Malpensa sono partiti ieri all'indirizzo di Colombo (Sri Lanka) per una sosta tecnica, prima di ripartire, nella serata di ieri, verso Perth, per giocare, il 31 maggio, l'amichevole contro la Roma. I rossoneri sono arrivati in Australia alle 13:30 ora locale.

I CONVOCATI PER MILAN-ROMA IN AUSTRALIA

È appena andata in archivio la Serie A 2023/24, ma per finire la stagione - a livello di impegni di campo - manca ancora una gara. Siamo alla vigilia della partenza per l'Australia, dove i rossoneri affronteranno la Roma in amichevole. Appuntamento a Perth, fischio d'inizio venerdì 31 maggio alle 13.00 italiane (le 19.00 locali) all'Optus Stadium.

Questo l'elenco dei nostri giocatori convocati:

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.

Allenatore: Daniele Bonera